بعد وفاته أمس.. قصة معاناة ماثيو بيري نجم مسلسل فريندز مع الإدمان

توفي أمس السبت 28 أكتوبر، الممثل الأمريكي ماثيو بيري، بطل مسلسل friends الشهير، عن عمر يناهز الـ 54 عاما.

وأفادت تقارير صحفية عالمية أن ماثيو بيري، عثر عليه مفارقا للحياة داخل منزله بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

حول ماثيو بيري

وعرف النجم ماثيو بيري بإسم شاندلير وهو الدور الذي حظي به في مسلسل friends، واستمرت بطولته للمسلسل 10 سنوات عرف فيها بروح الفكاهة والطرافة ورسم الابتسامة علي وجوه المشاهدين.

ماثيو بيري والمعاناة مع الإدمان

وتسبب النجم ماثيو بيري في حزن الكثير من جماهيره نظرًا أنه وصل إلي حالة إدمان كبيرة على دواء الفيكودين والكحول مما تسبب في تراجع مستواه المهني.