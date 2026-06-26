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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للعام الثالث.. الإسكندرية تحصد حافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار

بانر للجائزة
بانر للجائزة
أحمد بسيوني

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، فوز محافظة الإسكندرية بحافز " تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام"، للعام الثالث على التوالي، الذي تمنحه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للمحافظات الأكثر تميزًا في إدارة الاستثمارات العامة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والفاعلية في تنفيذ خطط التنمية المحلية.

إنجاز يعكس جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة

وأكد محافظ الإسكندرية أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق أفضل الممارسات في التخطيط وإدارة المشروعات الاستثمارية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن فوز الإسكندرية بالحافز جاء نتيجة الأداء المتميز للمحافظة في عدد من المحاور الرئيسية، من بينها التخطيط التشاركي وإشراك المواطنين في تحديد أولويات المشروعات، ورفع كفاءة متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية، ودعم مبادئ الشفافية والحوكمة، والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، إلى جانب تنمية الموارد الذاتية وتحقيق الاستخدام الأمثل للاعتمادات المالية.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن الفوز بحافز "تميز الأداء" يمثل تتويجًا لجهود فرق العمل بالمحافظة والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ رؤيتها التنموية وفق أسس علمية تضمن الاستغلال الأمثل للاستثمارات العامة وتحقيق مردود تنموي ملموس ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه محافظ الإسكندرية الشكر والتقدير لجميع العاملين بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أن هذا التتويج يمثل حافزًا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على ريادة الإسكندرية وتعزيز مكانتها كواحدة من المحافظات الرائدة في مجال التخطيط والتنمية وإدارة الاستثمار العام.

وأضاف أن حافز "تميز الأداء" سيسهم في دعم الخطة الاستثمارية للمحافظة، بما يتيح تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم جهود الدولة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

الإسكندرية أيمن عطية محافظ الاسكندرية الاستثمار العام وزارة التخطيط

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