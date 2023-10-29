لقاء سويدان وبسمة داود في أحدث ظهور من كواليس الوصفة السحرية.. شاهد

شاركت الفنانة لقاء سويدان صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت لقاء سويدان في الصورة رفقة الفنانة بسمة داوود من كواليس تصوير مسلسل "الوصفة السحرية".

يواصل حالياً صناع مسلسل “الوصفة السحرية” تصويره تمهيداً لعرضه نهاية العام الجاري، على إحدى القنوت الفضائية.

العمل يناقش عددا من القضايا الاجتماعية، خاصة العوائق والمشكلات التى تواجة المقبلين على الزواج حديثاً، والمشاكل التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج.

مسلسل “الوصفة السحرية” تدور أحداثه فى إطار 45 حلقة من بطولة شيرى عادل، وإسلام جمال، وميرهان حسين، وعمر الشناوى، وبسمة داود، ولقاء سويدان، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.