عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق العريان يبدأ تصوير فيلم ولاد رزق 3 في الرياض

تصوير فيلم ولاد رزق
تصوير فيلم ولاد رزق 3

نشر المخرج طارق العريان، صورة عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، من كواليس أول أيام تصوير فيلم ولاد رزق 3، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وظهر طارق العريان، في الصورة مع أبطال وصناع فيلم ولاد رزق 3، منهم: (أحمد عز ،عمرو يوسف، كريم قاسم). 

تصوير فيلم ولاد رزق 3 

طارق العريان يكشف تفاصيل فيلم ولاد رزق 

كان كشف المخرج طارق العريان عن بدأ تصوير الجزء الثالث من فيلم “أولاد رزق ”، ونشر صورة من داخل الطائرة في طريقه للرياض استعدادا لتصوير مشاهد الفيلم الأولى. 

وتحدث المخرج طارق العريان عن تفاصيل الجزء الثالث من فيلم "أولاد رزق" الذي يتم إنتاجه بالشراكة مع موسم الرياض. 

وأكد أن الفيلم سيضم ثلاثة نجوم عالميين، من بينهم شخص رياضي سيكون له دورًا مهمًا يعتمد عليه الفيلم، وأن ممثلة عالمية ستشارك أيضًا في دور محدد.

وأوضح العريان أنه سيتم دعم الفيلم بمعدات حديثة وكاميرات عالية الجودة، وسيتم التصوير في مواقع متعددة بما في ذلك في المملكة العربية السعودية، مضيفا:" موسم الرياض ساعدنا في جلب معدات عالية الثمن منها كاميرا عالمية موجود منها ٤٠ في العالم فقط.. واتنين منهم في الرياض لتصوير ولاد رزق ٣.

وأكد أن الفيلم سيضم نجومًا مثل الفنان آسر ياسين والفنان إياد نصار والفنان ماجد الكدواني بدور إضافي في سلسلة أفلام "أولاد رزق".

ويعتبر فيلم ولاد رزق، واحدا من الأفلام التي حققت رواجا كبيرًا في مصر خلال السنوات الماضية، حيث نجح الفنان أحمد عز برفقة ابطال الفيلم في تحقيق نجاح كبير سواء من خلال الجزء الأول أو الثاني من الفيلم، مما جعل هناك مطالبات قوية بضرورة عمل جزء ثالث من فيلم ولاد رزق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي بحسب ما أعلن أبطال النسخ الماضية.  

يشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 2»، كلًا من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
 

طارق العريان المخرج طارق العريان ولاد رزق فيلم ولاد رزق ولاد رزق 3 الرياض السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

الدولار رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة بسعر الأخضر أمام الجنيه

400 جنيه|هبوط عاجل في سعر الذهب وعيار 21 يتراجع لهذا الرقم الآن

طاردها فى شيراتون .. صاحب محل سيارات ينهش جسد سيدة أجنبية

الزمالك اليوم| إقالة أوسوريو.. رحيل مدافع دولي.. قصة أزمة العقود.. وموعد زيارة الخطيب

جيش الاحتـ ـلال: تأكدنا من احتجاز 230 جنديا إسرائيليا في غزة

بعد حادث الصحراوي ووفاة 35| تحذير شديد من الأرصاد: لا تسافر في هذا الوقت

ظهرت بملامح مختلفة.. حقيقة صورة ياسمين عز المثيرة للجدل عبر السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

بعد وفاته أمس.. قصة معاناة ماثيو بيري نجم مسلسل فريندز مع الإدمان

سماح أنور تنشر فيديو من كواليس تصوير مسلسل بطن الحوت

أسقطنا فرقة غزة.. رضوى الشربيني تعلق على كلمة الناطق باسم كتائب القسام

محمد عبده وسالم الهندي في افتتاح موسم الرياض.. شاهد

نجوم ودعوا شريكة العمر.. سمسم شهاب يبكي بحرقة على زوجته.. ومجدي فكري يودع حبيبته.. وخالد زكي ينهار

فشلنا نصور.. أحمد الفيشاوى يكشف كواليس فيلمه السيستم مع بسنت شوقى

طلبت الدعاء له.. والد فنانة شهيرة يدخل غرفة العمليات

نجوم الفن والرياضة فى حفل عشاء موسم الرياض.. فيديو

ترشيحاتنا

حملة السيسي تبرز قرار الوطنية للانتخابات بشأن قواعد وإجراءات التظلم والطعن

البيئة: متابعة على مدار الساعة لإحكام السيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة

تشكل خطرا على الجنود.. مشكلة كبيرة تواجه الدبابات الإسرائيلية المتوجهة إلى غزة

اتهامات وخلافات تضرب حكومة الاحتلال.. نتنياهو يتهم الاستخبارات بالتراخي ثم يتراجع ويعتذر

أوفربرايس جديد على أسعار هيونداي اكسنت  RB

وزيرا خارجية مصر وبلجيكا: ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية ملحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرض.. روشتة هاني الناظر للصدفية بكريم فعال وغير مكلف

سر الخلطة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش بدون بيض

هجوم إسرائيلي على محمد رمضان| استفزهم بـ دور «مرعب» فشنوا حملة عليه

منع المساعدات عقاب جماعي للشعب.. رسالة أنجلينا جولي بشأن حرب غزة وإسرائيل

فيديو

ليست عن الزلازل.. رسالة جديدة من العالم الهولندي.. فيديوجراف

الخطة ليست فلسطين فقط.. نتنياهو يوجه رسالة لمواطني إسرائيل المسلمين| فيديو

سيارات متفحمة وجثامين.. شاهد آثار حادث طريق إسكندرية «فيديوجراف»

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ