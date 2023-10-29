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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 25 ألف جنيه على موبايل سامسونج الرائد Galaxy S23 UltraGalaxy S23 Ultra

خصم يصل إلى 25 ألف
خصم يصل إلى 25 ألف جنيه على موبايل سامسونج الرائد Galaxy S23

قامت سامسونج بعمل أسبوع للتخفيضات في الولايات المتحدة لهواتفها الأكثر طلبا من المستخدمين ولقد انتهى أسبوع سامسونج تقريبًا - ينتهي حدث التخفيضات اليوم الأحد، ولكن لا يزال هناك وقت لشراء هاتف جديد أو جهاز تابلن أو ساعة أو جهاز Samsung آخر، بما في ذلك أجهزة اللابتوب ومحركات أقراص SSD والشاشات.

ومن أقوى العروض التي شاهدناها عرض على هاتف سامسونج الرائد Samsung Galaxy S23 Ultra بتخفيض يصل إلى 800 دولار أمريكي(أي ما يعادل تقريبا 25 ألف جنيه مصري ) ويمكنك شراؤه من الموقع الرسمي لشركة سامسونج في الولايات المتحدة Samsung US.

خصم يصل إلى 25 ألف جنيه على موبايل سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra:

 

• التصميم: يأتي الهاتف بتصميم أنيق ومريح في اليد. يتميز الهاتف بشاشة منحنية من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.8 بوصة بدقة 1440x3088 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

• المعالج: يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم أو Exynos 2300 من سامسونج.

• ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت.

• مساحة التخزين الداخلية: يأتي الهاتف بمساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

• الكاميرات: يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسات، تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 10 ميجابكسل. تتميز الكاميرا الرئيسية بأداء جيد في ظروف الإضاءة الجيدة، ولكنها قد تواجه بعض المشكلات في ظروف الإضاءة المنخفضة.

• الكاميرا الأمامية: تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجابكسل، وتؤدي أداءً جيدًا في التقاط الصور ومقاطع الفيديو الذاتية.

• البطارية: يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر عمر بطارية طويلًا. يدعم الهاتف أيضًا الشحن السريع بقدرة 45 واط.

• نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13.

• السعر: يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 1200 دولار أمريكي.

مميزات هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra:

• شاشة منحنية كبيرة بدقة عالية ومعدل تحديث عالٍ.

• معالج قوي من كوالكوم أو سامسونج.

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) كبيرة.

• مساحة تخزين داخلية كبيرة.

• كاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة عالية.

• كاميرا أمامية بدقة عالية.

• بطارية كبيرة.

 

عيوب هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra:

 

• سعره مرتفع.

• قد يواجه مشاكل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

 

يعد هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra أحد أفضل الهواتف الذكية المتوفرة في السوق. يتميز الهاتف بشاشة كبيرة ورائعة، ومعالج قوي، وكاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة عالية، وكاميرا أمامية بدقة عالية، وبطارية كبيرة. ومع ذلك، فإن سعره مرتفع، وقد يواجه مشاكل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

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