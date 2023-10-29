صحة النواب تناقش إضافة الأمراض الوراثية لصندوق الطوارئ الطبية

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، فى مناقشة مشروع قانون؛ مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن الهدف من إجراء التعديلات على قانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية هو دعم التدخلات الطبية بمصادر تمويلية مختلفة، وتحديدا الأمراض الوراثية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار إن الهدف من إصدار المشرع لهذا القانون ارتبط بجائحة كورونا، ومع متابعة التطور الذى يشهده العالم فى علاج بعض الأمراض الوراثية كان علينا البحث عن آلية لإدماج مرضى الأمراض النادرة والوراثية ضمن صندوق الطوارئ الطبية بهدف توليد مصادر تمويلية غير المعتادة، مع مراعاة تحديد الحالات الأولى بالاستفادة من الصندوق.

من جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القانون فى صياغته الحالية يشتمل فقط على الأمراض الوبائية، ولذلك كان لا بد من إضافة الأمراض الوراثية والنادرة.

وأوضح أن الصندوق سيكون شريكا مساهما فى علاج الأمراض الوراثية.

وأضاف: “لا يوجد أى صندوق صحى فى العالم يستطيع معالجة الأمراض الوراثية”، لافتا إلى أن المجتمع المدنى وجمعيات أصدقاء المرضى وكذلك رجال الأعمال، سيدخلون كمساهمين فى علاج مرضى الأمراض الوراثية.

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أهمية قيام وزارة الصحة بتحديد الأمراض الوراثية التى ستدخل ضمن صندوق الطوارئ الطبية.

وقال الدكتور إبراهيم عبد العاطى، مدير الصندوق، إنه تم انشاء لائحة مالية ووحدة حسابية لصندوق الطوارىء الطبية منذ إنشائه.

وأضاف أنه لا بد من تحديد الموارد الداعمة للصندوق للمساهمة فى علاج بعض الأمراض، ومن بينها مرضى ضمور العضلات.