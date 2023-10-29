شو ذنب الطفولة .. راغب علامة يهاجم جيش الاحتلال بسبب مجازر غزة

أعلن الفنان راغب علامة ، عن استيائه من المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جنود الاحتلال الاسرائيلي.

وكتب راغب علامة عبر موقع التدوينات x: «في حرب الكبار.. شو ذنب الطفولة!، يتعرّض قطاع غزّة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزّة بنيرانه مخلّفاً مجازر إنسانية وويلات مروّعة ستسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت».

أضاف علامة قائلًا: «أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل الأطفال في هذه الحرب السوداء الملطخة بدماء زكيّة بريئة، ارحموا الأطفال!.. أوقفوا قتل الأطفال فوراً!». لا يسعني سوى القول إنه مهما دعت الظالم قدرته على إعلاء الباطل على الحقّ إلا أنّ قدرة الله أعلى وأعظم لأن الله أكبر.. كان الله في عون الأطفال والمدنيين والأبرياء في غزّة ورحم أهلها وكفى بالله حسيبًا.

وعلق الفنان راغب علامة على استهداف مستشفى المعمداني في غزة وكتبت عبر حسابه بتطبيق إكس :"الآن وبعد هذه المجزرة ، صار واضحاً للعالم ودليلاً قاطعاً بأن مشكلة العدو الصهيوني المجرم ليست مع حركة حماس ! هذا الحقد الأعمى وجريمة الحرب هذه هي دليل قاطع بأن مشكلة الصهاينة هي مع الطفل الفلسطيني والشعب المدني الفلسطيني!".

وأضاف :"حرب جبانة يقودها مجرمون جبناء لم يقصفوا الا البراءة والأطفال والعائلات ولم يقتلوا الا الإنسانية ! طيرانهم المجرم لم يستقوي إلا على المدنيين وعلى بيوت المدنيين! 10 ايام من القصف لم نرى فيها معركة إلا مع الطفولة والبراءة وبدعم من قوى ما يسمى ظلماً بالعالم الأول! عالم العار والاجرام والنفاق !حسبنا الله ونعم الوكيل.