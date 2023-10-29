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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار شديدة على دهب والسيول تغلق الطريق بمنطقة مدسوس

امطار وسيول
امطار وسيول

تعرضت مدينة دهب لسقوط أمطار غزيرة على الأنحاء كافة، وأسفرت عن حدوث سيل في منطقة مدسوس، التي تبعد عن المدينة بنحو 50 كيلو متر، بداية من مدخل منطقة مدسوس حتى وادي مجيرح، وأسفر هذا السيل، عن غلق الطريق لفترة؛ نتيجة لوجود إطماءات وصخور سقطت مع المياه من أعلى الجبل.

ودفعا الوحدة المحلية بمدينة دهب، بمعداتها الثقيلة، وجرى رفع الإطماءات والصخور، وفتح الطريق أمام حركة المرور مرة أخرى.

كما تعرضت مدن خليج العقبة "شرم الشيخ، دهب، نويبع" بجنوب سيناء، اليوم الأحد، لتقلبات جوية مفاجئة أسفرت عن تساقط الأمطار التي تراوحت حدتها من خفيفة إلى شديدة، وسيول في بعض المناطق الجبلية، وذلك على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة على مدار اليوم.

وتعرضت مدينة شرم الشيخ لأمطار خفيفة مصاحبة لأصوات رعدية، ولم تسفر عن أي تجمعات مياه على الطرق الداخلية أو الرئيسية والدولية بالمدينة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لحدوث طوارئ خلال الفترة المقبلة.

وفي مدينة نويبع، كانت الأمطار شديدة، وأسفرت عن حدوث سيل متوسط الحدة بمنطقتي عريضة وبئر صغير  وسيل آخر خفيف بمنطقة الصاعدة بداية من الصاعدة حتى كمين السعال، وكليهما سارا في مجراهما الطبيعي، ولم يسفرا عن أي خسائر مادية في الطرق، أو بشرية.

امطار وسيول

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Screenshot_٢٠٢٣-١٠-٢٩-١٧-٣٦-٤٨-٤٧٣_com.facebook.katana~2
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جنوب سيناء امطار دهب نويبع سيل امطار غزيرة

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