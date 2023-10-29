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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة

سكن مصر بالقاهرة
سكن مصر بالقاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قام بتسليم دفعة جديدة بإجمالي 72 وحدة سكنية بعمارات ( مسلسل 1، 2 المرحلة الأولى ومسلسل 1 للمراحل الأخرى لمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة )، اليوم الأحد.

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إجراءات الاستلام

أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 54، اليوم الأحد 29/10/2023، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الإثنين 30/10/2023، ووحدات العمارة رقم 58، يوم الثلاثاء 31/10/2023، مشيرًا إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة :


1- التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر ( 2 عباس العقاد ) وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد.


2- ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

شقق سكن مصر وزارة الاسكان منطقة غرب الجامعات مدينة القاهرة الجديدة

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