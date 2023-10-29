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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة لـ نادين الراسي برفقه شقيقتها تثير حيرة السوشيال ميديا |شاهد

نادين الراسي
نادين الراسي

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي صورة لها برفقة شقيقتها الصغري راشيل ، وظهر التشابه الكبير بينهما ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري.

وعلقت نادين الراسي على الصورة ، قائلة: أختي.

 

تعرض نادين الراسي للتهديدات:

وقد كشف تسجيل صوتي من خلال مجلة الجرس اللبنانية عن تعرض الفنانة اللبنانية نادين الراسي بتهديدات بالقتل و ايضًا عن تعرض والدا نادين الراسي للضرب من ابنيهما ساندرين وسباستيان للحصول على ممتلكات شقيقهم الراحل جورج الراسي

 

وقد صرحت الفنانة نادين الراسي منذ فترة ، إن شقيقها جورج الراسي تعرض للتهديد قبل وفاته دون الكشف عن سبب التهديد.

وقالت نادين الراسي في تصريحات تليفزيونية: بيطلع كل فترة كلام وإشاعات عن وفاة جورج، وبالنسبة للكلام على موضوع إنه تعرض للتهديد قبل وفاته ده حقيقي بس مش هقول من مين.

وكشفت نادين الراسي، طريقة تلقيها خبر وفاة شقيقها القاسية، وأوضحت أنها في ليلة وفاته لم تستطع أن تنام، وشعرت أن شيئًا ما سيحدث لشقيقها، فدخلت إلى صفحة جورج على موقع انستجرام، ووجدته ناشر ستوري من حفله الذي كان يحييه في سوريا.

وانهارت الفنانة نادين الراسى من البكاء الشديد على الهواء خلال لقاء تليفزيوني بسبب سماع أغنية لشقيقها الراحل جورج الراسى.

وقالت نادين الراسى، فى اللقاء التلفزيوني: “لا أستطيع سماع صوته لأنى ما زلت حزينة عليه وعلى فراقه، وعندما أشاهد له فيديو أقوم بكتم الصوت حتى لا أتأثر”.

 

وكان آخر أعمال نادين الراسي مسلسل "بيروت 303"، التى دارت أحداثه عقب حادث تحطم طائرة افتراضية للرحلة الرقم 303 المتجهة من إسطنبول إلى بيروت، لتبدأ بعدها قصة مملوءة بالأحداث المروّعة والمفاجآت غير المتوقعة

أعمال نادين الراسى راشيل الراسي

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