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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابدأ: نهدف لتعميق الصناعة وتعظيم الاستفادة من المميزات الموجودة في الاقتصاد المصري

ابدأ
ابدأ

قال المهندس أحمد حافظ عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ، إن هدفهم تعميق الصناعة وتعظيم الاستفادة من المميزات الموجودة في الاقتصاد المصري، موضحا أن مبادرة ابدأ مبادرة رئاسية مر على عملها عام وتعمل على تطوير القطاع الصناعي.


وأضاف أحمد حافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر قناة الاولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن مبادرة ابدأ تهدف إلى مواجهة كل المشكلات الصناعية، متابعا: "نهدف إلى عمل توأمة وخلق مساحة للمشروعات الكبيرة وتوطين الصناعة بدلا من الاستيراد".

 

وتابع: المبادرة نجحت في إفادة الصناعة والاستثمار بشكل عام، ونعمل على محور المدارس ونعمل على التطوير والتدريب للصناعات المطلوبة في سوق العمل وهدفنا مش عمل مدرسة مثل باقي المدارس ولكن هدفنا نبدأ من المشكلة ونشوف الصناعة نفسها عايزة إيه وشراكة مع المؤسسات الأكاديمية وتخرج خريج مؤهل لحل مشاكل الصناعة في مصر".


 

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