أول تعليق من البيت الأبيض بشأن اقتحام مطار داغستان بسبب طائرة إسرائيلية

علق البيت الأبيض، اليوم الإثنين، على أحداث اقتحام مواطنين لمطار مطار محج قلعة في داغستان بعد هبوط طائرة إسرائيلية في المطار.

وقال البيت الأبيض في بيان له: "ندين بشدة الغوغاء المعادين للسامية".

وأضاف البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تدين بشدة الاحتجاجات المعادية للسامية في داغستان، لافته إلى أنها تقف بشكل قاطع إلى جانب المجتمع اليهودي.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، عن إصابة نحو 20 شخصا جراء اقتحام متظاهرين لـ مطار محج قلعة في داغستان بعد هبوط طائرة قادمة من الاحتلال الإسرائيلي.

وتجمع عدة مئات من الأشخاص في مطار محج قلعة مساء يوم الأحد للمشاركة في مسيرة احتجاجية ضد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت حكومة داغستان أن الوضع تحت السيطرة وأن قوات الأمن موجودة في مكان الحادث.