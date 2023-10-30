فلسطيني يروي أصعب لحظات الألم والمعاناة لأسرته تحت قصف العدوان الإسرائيلي

قال عبد الله أبو عاذرة، فلسطيني مقيم فى القاهرة، إنه يتواصل مع اهله فى فلسطين عن طريق الإنترنت كل خمسة أيام، معقبا: “الشبكات تكون أحيانا مفصولة، والبيت الذى خلفهم كله تم قصفه”.

وأضاف عبد الله أبو عاذرة، فلسطيني مقيم فى القاهرة، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن أهله الأن يقيمون فى مدارس اللواء، موضحا: “هم الأن صامدون، ولا يوجد أى متطلباتهم أو إحتياجاتهم، والمساعدات فى غزة تصل فقط للجنوب، ومن الشمال لا تصل لهم المساعدات إلا كل فين وفين”.

وتابع عبد الله أبو عاذرة، فلسطيني مقيم فى القاهرة: “الأراء أنهم لا يريدون التهجير بالمرة وأهلي لا يريدون أن يخرجون من البيت نفسه، واليهود قالوا لهم الذهاب للجنوب، وبمجرد ما ذهبوا قصفوا كل شئ، وأمس لدينا عائلة كاملة تم إستشهادها”.