عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فلسطيني يروي أصعب لحظات الألم والمعاناة لأسرته تحت قصف العدوان الإسرائيلي

عبد الله أبو عاذرة،
عبد الله أبو عاذرة، فلسطيني مقيم فى القاهرة

قال عبد الله أبو عاذرة، فلسطيني مقيم فى القاهرة، إنه يتواصل مع اهله فى فلسطين عن طريق الإنترنت كل خمسة أيام، معقبا: “الشبكات تكون أحيانا مفصولة، والبيت الذى خلفهم كله تم قصفه”.

وأضاف عبد الله أبو عاذرة، فلسطيني مقيم فى القاهرة، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن أهله الأن يقيمون فى مدارس اللواء، موضحا: “هم الأن صامدون، ولا يوجد أى متطلباتهم أو إحتياجاتهم، والمساعدات فى غزة تصل فقط للجنوب، ومن الشمال لا تصل لهم المساعدات إلا كل فين وفين”.

وتابع عبد الله أبو عاذرة، فلسطيني مقيم فى القاهرة: “الأراء أنهم لا يريدون التهجير بالمرة وأهلي لا يريدون أن يخرجون من البيت نفسه، واليهود قالوا لهم الذهاب للجنوب، وبمجرد ما ذهبوا قصفوا كل شئ، وأمس لدينا عائلة كاملة تم إستشهادها”.

عبد الله أبو عاذرة فلسطيني فلسطين غزة المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

إعلامي يكشف قرارا عاجلا من الزمالك ضد محمد عواد .. تفاصيل مثيرة

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

"الثعلب" بوتين يناصر قضية العرب| روسيا توجه طعنة غادرة لقلب إسرائيل.. وهذا رد فعل الاحتلال

الجدول الجديد لانقطاع الكهرباء نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

غير كهربا |تعليق صادم من شوبير علي أداء الأهلي أمام صن داونز

شاهد.. الدبابات الإسرائيلية تتمركز وسط قطاع غزة وتستهدف المدنيين

هل توجد علاقة بين كثرة التعبد وزيادة المشاكل اليومية.. أمين الإفتاء يجيب

رغم قدوم الشتاء| السر وراء زيادة مدة تخفيف الأحمال إلى ساعتين.. و"الكهرباء" تكشف موعد انتهاء الخطة

وزير مالية الاحتلال يوجه بعدم تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

هجوم عنيف من شوبير على حكم مباراة الأهلي وصن داونز.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطير الجلاش السريع| بمذاق لا يقاوم

ظهور صادم لابنة عمرو دياب برققة صديقها.. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبنة يوميا

بعد الزيادة| أسعار السجائر الجديدة بالأسواق.. أوعى حد يضحك عليك

فيديو

طفلة فلسطينية تبحث عن والدتها لتغسل لها ملابسها الملطخة بال.دما.ء.. فيديو مؤثر!

مرض وقلة حيلة.. سائق توكتوك وابنته المريضة يسكنان الشارع| فيديو

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

قرار عاجل من البرلمان حول أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ