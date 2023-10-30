محمد سليمان عبد المالك: تقديم "صوت وصورة" في 30 حلقة الأنسبl خاص

أكد السيناريست محمد سليمان عبد المالك ان الحلقات القادمة من مسلسل صوت وصورة سوف تشهد العديد من المفاجأت .



وقال محمد سليمان عبد المالك في تصريحات خاصة لصدي البلد : كنت متعمد من البداية ان يكون إيقاع الاحداث سريع ومتلاحق ، وحتي أجعل المشاهد متشوق للحلقة القادمة وهو ما جعل البعض يخشي ماذا سنقدم في الحلقات المقبلة ، ولكن هناك أمور كثير لم تحسم في الحلقات العشر الاولي ، فلدينا العديد من الاحداث حتي الحلقة الأخيرة .



واضاف محمد سليمان عبد المالك : واري ان تقديم العمل في 30 حلقة هو الأنسب له ، وليقيم

المشاهد هذا الامر بعد إنتهاء آخر حلقة ، فانا لست ضد الحلقات القصيرة ومع وجودها، ولكن وجودها لايمنع تقديم الحلقات الطويلة ، فكل قصة لابد وان تسرد في عدد الحلقات المناسب له.

مسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع ونجلاء بدر وصدقي صخر ووليد فواز وولاء الشريف وعمرو وهبة .

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.