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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هذا ظلم.. مناشدة مؤثرة من طفل في غزة إلى العالم |فيديو

هذا ظلم..مناشدة مؤثرة
هذا ظلم..مناشدة مؤثرة من طفل في غزة إلى العالم.. فيديو

يعاني الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار يشمل انقطاع الكهرباء والماء وخدمات الإنترنت حيث يلجأ البعض من الفلسطينيين إلى الشحن عبر منافذ الطاقة الشمسية البسيطة لدي البعض في بيوتهم. 

وفي هذا السياق، نشر طفل فلسطيني من غزة رسالة مؤثرة إلى العالم عبر مقطع فيديو قصير، قال فيه بينما يذهب وسط خطر القصف إلى شحن الجوال عند أحد الجيران: "والله عيب، خائفون من الحرب.. بدنا كهرباء.. هذا ظلم.. أنهوا الحرب.. أمانة تنهوا الحرب.. عيب والله عيب يا ناس".

غزة اليوم 

قال التلفزيون الفلسطيني، صباح اليوم الاثنين، إن خدمات الإنترنت والاتصالات انقطعت في مناطق شمال قطاع غزة حيث كانت خدمات الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت قد عادت تدريجيا إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح، أمس الأحد، بعد توقفها بشكل شبه تام منذ يوم الجمعة.

وقد ألقت الحرب في غزة بظلالها على الاقتصاد الاسرائيلي في جميع القطاعات وسط تلويح وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف إسرائيل للمرة الأولى، وأصبحت تواجه أزمة اقتصادية.

وأدى استدعاء الحكومة الإسرائيلية لـ 350 ألف من جنود الاحتياط، إلى تخفيض 8% من قوة العمل، ويكبد الإغلاق الجزئي اقتصاد إسرائيل نحو 2.5 مليار دولار شهريا.

وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من خفض تصنيف إسرائيل لأول مرة على الإطلاق، بإنه منذ 7 أكتوبر الجاري فإن  الأسهم الإسرائيلية هي الأسوأ أداء بالعالم، حيث هبطت بورصة "تل أبيب"بنسبة 16% بما يعادل 25 مليار دولار.

 

ومنذ 7 أكتوبر سجل الشيكل الإسرائيلي أدنى مستوى له أمام الدولار منذ مارس 2009، وأعلن المركزي الإسرائيلي عن حزمة مساعدات لدعم عملته بقيمة 45 مليار دولار.

 

وتوقع بنك جي بي مورغان انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوي.

 

وتشير توقعات إلى أن تصل تكلفة الحرب على غزة 27 مليار شيكل بما يعادل 1.5% من اقتصاد إسرائيل.

 

 

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