25 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات في مستهل الأسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، الإثني، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 25 مليار درهم في أولى جلسات الأسبوع.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، توزعت المكاسب السوقية بواقع 17.5 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و7.44 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.402 مليار درهم الجمعة الماضية إلى 3.427 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.778 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و648.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.55 مليار درهم موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و480.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 454.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22.1 ألف صفقة.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.52% ليغلق عند 9285.37 نقطة، فيما صعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.57% رابحاً نحو 51 نقطة ليقفل عند 9045.81 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 212.9 مليون درهم ليغلق عند 399.5 درهم، تلاه "الواحة كابيتال" بنحو 129.8 مليون درهم بعد أن شهد تنفيذ 6 صفقات كبيرة وأقفل عند 1.79 درهم، ثم "الفا ظبي" جاذباً 109.8 مليون درهم ووصل إلى 18.88 درهم.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.38% أو ما يعادل 200 نقطة ليغلق عند 3838.76 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع العقار بنسبة 2.22% والصناعة 1.9% والمالية 1.57%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 117.5 مليون درهم وأقفل عند 6.5 درهم، تلاه "مصرف عجمان" جاذباً 61.4 مليون درهم وأغلق عند 2.04 درهم، ثم "سالك" 52.9 مليون درهم ووصل إلى 3.2 درهم.