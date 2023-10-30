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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تنفيذي الشرقية: لن نسمح بالقيام بالتعدي على الأراضي الزراعية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وشدد “غراب”، على أنه لن يسمح لأي مواطن بالقيام بالتعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي املاك الدولة أو البناء المخالف بدون تراخيص قانونية من جهات الاختصاص.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكري للمحافظة والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والعقيد محمد سالم وكيل إدارة مرور الشرقية والمقدم شريف عمران وكيل ادارة الحماية المدنية وممثلا عن مكتب المستشار العسكري ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين بمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية بالمحال والسلاسل التجارية والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لصد موجة ارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين مشدداً علي ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ بإلزام أصحاب السلاسل التجارية والمنافذ بتخصيص قسم لعرض وبيع المنتجات المشاركة في مبادرة ضبط الأسعار والأسواق لتسهيل وصول المواطن اليها وتحقيق الاستفادة العامة للجميع ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

تطرق الاجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين رؤساء المراكز والمدن ووكيل وزارة الزراعة ورئيس جهاز شئون البيئة ومدير إدارة البيئة للتصدي لظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا علي صحة وسلامة المواطنين.

كما نوه المحافظ بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار واجراء اعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الانارة وتحديد الشوارع المنخفضة والتي تشهد تجمعات لمياه الامطار لسرعة توجيه سيارات الكسح اليها وسحب المياه لضمان عدم تعطيل حركة السيارات والمارة حفاظاً علي الأرواح والممتلكات.

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كما أكد المحافظ علي رئيس جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بلبيس لعقد لقاءات مع أصحاب مكامير الفحم بنطاق المركز لبحث إمكانية تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء مع توفير التمويل اللازم بقروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو برنامج مشروعك مع مراعاة البعد الإجتماعي والإقتصادي لأصحاب المكامير بهدف زيادة الإنتاج والدخل والتصدير.

وخلال الاجتماع وافق مجلس تنفيذي المحافظة علي تخصيص قطعة ارض علي مساحة 2 قيراط و 18 سهم بنطاق الوحدة المحلية بقرية الشوبك التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق لإنشاء وحدة رفع صرف صحي عليها لخدمة أبناء القرية والقري المجاورة لها ليؤكد المحافظ ان المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية والإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين من أبناء المحافظة.

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