مدير مستشفى التركي يفضح قصف الاحتلال للمستشفيات في قطاع غزة

كشف الدكتور صبحي سكيك مدير المستشفى التركي في قطاع غزة، تفاصيل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المستشفيات في قطاع غزة.

وأضاف صبحي سكيك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن العدوان الإسرائيلي استهدف طابقا في المستشفى والتي تعالج مرضى السرطان.

وتابع الدكتور صبحي سكيك مدير المستشفى التركي في قطاع غزة، أن هذا الأمر لا يقبله القانون الدولي ولا الطبي ولا يقبله عاقل، مستدركا أن مرضي السرطان في المستشفي ليس لهم حول ولا قوة.