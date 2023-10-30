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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بدون إعلانات.. ميتا توفر اشتراكات مدفوعة لـ فيسبوك وإنستجرام في هذه الدول

ميتا توفر اشتراكات
ميتا توفر اشتراكات مدفوعة لهذه الدول

أعلنت شركة ميتا Meta تقديم نسخة اشتراك خالية من الإعلانات لتطبيقي فيسبوك وإنستجرام في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، حيث سيكون الاشتراك الجديد من الإعلانات متاحًا اعتبارًا من الشهر المقبل. 

 

وأكدت ميتا في منشور لها أن الرسوم التي تخطط لفرضها على المستخدمين تبلغ 9.99 يورو شهريًا على الويب أو 12.99 يورو شهريًا على هواتف آيفون أو أندرويد لكل حسابات  فيسبوك وإنستجرام  المرتبطة في مركز حسابات المستخدم. 

 

ومن المقرر أن يتم تطبيق رسوم إضافية قدرها 6 يورو شهريًا على الويب و8 يورو شهريًا على هواتف آيفون أو أندرويد على كل حساب إضافي مدرج في مركز حساب المستخدم، وذلك بعد موعد الأول من مارس للعام المقبل 2024.  

 

وبحسب تقرير من موقع TechCrunch فإن هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من الدعاوى القضائية المتعلقة بالخصوصية وعمليات التنفيذ وأحكام المحاكم في الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت ذروتها في موقف لم يعد بإمكان ميتا فيه المطالبة بحق تعاقدي لتتبع المستخدمين وملفهم الشخصي لاستهداف الإعلانات.   

 

وفقًا للتقرير فإنه بموجب قانون حماية البيانات الإقليمي، فإن الأساس الوحيد المتاح لأعمال الإعلانات الخاصة بالتتبع والتوصيف في ميتا هو الحصول على موافقة مجانية من المستخدمين، ومع ذلك، فإن تفسير ميتا الإعلانية للموافقة المجانية مع اقتراح الاشتراك "ادفع لنا أو يتم تعقبك" سوف يثير غضب المدافعين عن الخصوصية. 

 

 

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