قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة

عرضت قناة سكاي نيوز، تقير فيديو يوضح أن القصف الإسرائيلي، مستمر على منزل في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن هناك استهدافات كثيرة لـ المحال، والأسواق، وهناك ارتفاع في نسبة الوفيات والإصابات.

كشفت القناة الأولى، أن الأزمة الإنسانية تشتد في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وأن الأهالي تعيش حالة صعبة عد ضرب القطاع بالكامل.

وأوضحت القناة أن الاحتلال الإسرائيلي، يقوم بعمليات قصف بشكل مستمر، وهناك أزمة طاحنة، بسبب نقص المواد الغذائية، والأدوية.

وكشفت القناة أن بعض الأهالي لا يجدون الأكل، ولا العلاج، والجميع يعيش في حالة صعبة.