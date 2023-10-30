ننشر نص خطاب الأهلي للكاف بسبب الأخطاء التحكيمية

أبدي النادي الأهلي إنزعاجه الشديد من الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق الأول لكرة القدم مؤخراً خاصة في بطولة الدوري الأفريقي وأخرها مواجهة صن داونز .

وقال الأهلي في خطاب رسمي للكاف بضرورة عدم تكرار الأخطاء التحكيمية بحق الفريق الأحمر.

وأضاف أن الأهلي عانى من تلك الأخطاء خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والتي خسرها بهدف دون رد، بالإضافة إلى مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي أمام سيمبا التنزاني، وأخيرًا مباراة الأهلي مع صنداونز الجنوب أفريقي.

وأوضح أن هذه المباريات شهدت أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائجها، وهو أمر يعكس صورة سلبية عن الكرة الأفريقية.

وطالب الأهلي في خطابه اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وأن يحرص الحكام على تحقيق مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة لضمان نجاح المسابقات الأفريقي.