القومي للتغذية: نسبة انتشار السمنة بين السيدات في مصر تزيد عن الرجال

قالت الدكتور سحر خيري، عميد المعهد القومي للتغذية، إن السمنة تعد من الأمراض المنتشرة في مصر، ومستوى السمنة يتزايد سنويا خاصة لدى السيدات، حيث تصل النسبة إلى 58%، وبعض المحافظات تتجاوز النسبة إلى 60%، وهذه نسبة مرتفعة.

وأضافت "خيري"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الأمر لا يتعلق فقط بزيادة الوزن، ولكن الأمراض التي تسببها السمنة، مثل أمراض القلب والشرايين والسكر والسرطان، لذلك تحدث السمنة عبأ اقتصادياً وصحياً.

ولفتت إلى أن خفض معدلات السمنة من الأمور المهمة؛ للحفاظ على الصحة العامة للمواطن، وتحسين اقتصاديات الدولة، وفي هذا الإطار أطلق وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار خارطة الطريق للحد من انتشار السمنة في مصر، والتي أعدها المجلس القومي للتغذية بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن نمط الاستهلاك الغذائي في مصر اختلف، حيث أصبح الاستهلاك غير صحي، كما أن معدلات السمنة تتزايد سنويا، والخارطة وضعت حلولا سهلة يمكن تطبيقها.