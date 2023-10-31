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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذري الوقوع فيها.. أسباب التأتأة عند الأطفال

أحذري الوقوع فيها
أحذري الوقوع فيها أسباب التأتأة عند الأطفال

 يعاني الكثير من الأطفال للتأتأة وهى التلعثم فى الكلام والنطق ويرجع ذلك للعديد من الأسباب، إليك التفاصيل :

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احذري الوقوع فيها أسباب التأتأة عند الأطفال

كشف موقع هيلثي عن عدة أسباب محتملة للتأتأة عند الأطفال. قد تشمل هذه الأسباب:

تطور اللغة: التأتأة هي جزء طبيعي من تطور اللغة عند الأطفال الصغار، في معظم الحالات، يكتسب الطفل مهارات النطق والتواصل بشكل طبيعي مع مرور الوقت دون الحاجة لعلاج.

عوامل وراثية: تشير الدراسات إلى أن هناك عوامل وراثية قد تؤثر على احتمالية حدوث التأتأة لدى بعض الأطفال، إذا كان أحد الأبوين أو أفراد العائلة يعانون من التأتأة، فقد يكون للطفل ارتفاع خطر الإصابة بها.

التوتر والضغوط النفسية: قد يتأثر الأطفال بالتوتر والضغوط النفسية مثل التغييرات في الحياة اليومية، مشاكل في المدرسة، أو تجارب صعبة، يمكن أن يكون التأتأة استجابة لهذه الضغوط النفسية وتحسن بشكل تلقائي عندما يتم التعامل مع الأمور المؤثرة.

اضطرابات التخاطب واللغة: في بعض الحالات النادرة، قد يكون التأتأة علامة على وجود اضطرابات التخاطب واللغة مثل اضطراب طيف التوحد أو اضطراب التواصل الاجتماعي.

تأثيرات عضوية: بعض الأطفال قد يعانون من مشاكل عضوية مثل تشوهات التنمية أو مشاكل في الجهاز العصبي المركزي، والتي يمكن أن تتسبب في التأتأة.

إذا كنت قلقًا بشأن التأتأة لدى طفلك، من الأفضل أن تستشير طبيب الأطفال لتقييم الحالة وتوجيهك بشأن العلاج المناسب، قد يوصي الطبيب بزيارة أخصائي علاج النطق واللغة إذا اعتبر ذلك ضروريًا.

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