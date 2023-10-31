3 ذهبيات لدمياط في منافسات اليوم الثالث بالبطولة العربية للشباب

أعلنت مديريه الشباب والرياضة بدمياط عن حصول اللاعبة نعمة احمد مسعد القرع لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة رفع الاثقال بدمياط مع ختام منافسات اليوم الثالث للبطولة مرحلة الشباب وضمن الفريق القومي لمنتخب مصر ، على عدد ٣ ميداليات ذهبية ( الخطف - الكلين و النطر - المجموع ) بالبطولة العربية للشباب فئة وزن ٦٤ كجم في البطولات ( العربية - الإفريقية - الأندية الإفريقية ) التي ينظمها الإتحاد المصري لرفع الأثقال بالصالة المغطاة بستاد القاهرة خلال الفترة من 24 / 10 / 2023 حتى 1 / 11 / 2023 .

وجاء في بيان صادر عن مديريه الشباب والرياضة بدمياط، ان هذا الانجاز يصبح رصيد المشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي بدمياط عدد 21 ميدالية متنوعة كالاتي ، عدد 9 ميدالية ذهبية للاعبة نضال محمد علي وزن 49 ك، وعدد 9 ميدالية فضية للاعبة ميرنا محمد علي وزن 55 ك، وعدد 3 ميدالية ذهبية للاعبة نعمة احمد مسعد وزن 64 ك

وياتي ذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى " الإدارة العامة للموهبة الرياضية " علي المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الالعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلي افضل النتائج سواء كانت محلية أو افريقية او عالمية أو أولمبية .



