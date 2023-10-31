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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الخزانة الأمريكية تتوقع اقتراض 776 مليار دولار بالربع الأخير من 2023

صدى البلد

قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم إنها تتوقع اقتراض 776 مليار دولار في الربع الرابع، أي أقل بـ 76 مليار دولار من توقعاتها في يوليو، مستشهدة بزيادة تقديرات الإيرادات، مما جلب بعض الاستقرار لسوق السندات التي تتذبذب منذ أشهر بسبب تخمة الديون الجديدة.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إن من المتوقع أن ترتفع الإيرادات في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن مدفوعات ضريبة الدخل من كاليفورنيا وبعض الولايات الأخرى المؤجلة بسبب الكوارث الطبيعية بدأت تتدفق الآن إلى الخزانة.

ودفعت هذه التوقعات عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الانخفاض بشكل طفيف، مع وصول العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى 4.88%.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة، خاصة على الأوراق المالية طويلة الأجل، مع تزايد المعروض من السندات مع اتساع العجز في الميزانية وإعادة وزارة الخزانة بناء رصيدها النقدي الذي استنزفته مواجهة سقف الديون في الكونجرس في الربيع.

وقال توماس سيمونز، خبير اقتصادي سوق المال في جيفريز في نيويورك: "إن الاهتمام بتوقعات الاقتراض اليوم كان أعلى من المعتاد". "نظرًا لأنه ليس عند الحد الأعلى من التوقعات، فإنه يسبب بعض الراحة في السوق."

وينتظر المستثمرون بيان إعادة الأموال الفصلي الصادر عن وزارة الخزانة يوم الأربعاء للحصول على تفاصيل حول آجال الاستحقاق التي سيتم زيادتها مع سعي الوزارة إلى تحقيق مستويات اقتراض قياسية.

قالت وزارة الخزانة في يوليو إنها تتوقع اقتراض 1.007 تريليون دولار في الربع من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة 274 مليار دولار عما توقعته في مايو، مما أثار عمليات بيع كبيرة للسندات.

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