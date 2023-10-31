أطلقت شركة هواوي Huawei نظام التشغيل HarmonyOS 4، الذي يهدف إلى توحيد نظام التشغيل المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وحتى السيارات.

وبحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني اليوم، أعلنت الشركة أنها وصلت إلى 100 مليون عملية تنزيل لنظام التشغيل الجديد، ويشمل ذلك كلًا من الأجهزة التي تم شراؤها حديثًا والأجهزة المحدثة، وقد حدث ذلك في غضون 87 يومًا بالضبط - بمتوسط ​​أكثر من 1.1 مليون عملية تثبيت في اليوم.

كان الإعلان على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo، سواء على حسابات Huawei و Harmony OS، متواضعًا إلى حد ما دون الكثير من الضجة.

لذلك من الواضح أن نظام التشغيل هو المسار الذي تسلكه هذه الشركة للمستقبل، لكننا نتساءل عما إذا كان لديه فرصة لتحقيق أي نجاح في أسواق الهواتف الذكية الغربية.

أصدرت Huawei في البداية قائمة تضم 69 هاتفًا ذكيًا وجهاز تابلت وتلفزيونًا ذكيًا سيحصل على HarmonyOS 4، ومع ذلك، نتوقع قائمة منفصلة للأجهزة المتاحة عالميًا بعد أن تنهي الشركة التحديثات المحلية.

حتى الآن، يتم بيع الأجهزة القابلة للارتداء فقط "الساعات الذكية" مثل Huawei Watch GT 4 في الخارج مع HarmonyOS 4، وكانت تحديثات البرامج للأجهزة الموجودة على HarmonyOS 3 غير موجودة عمليًا.

هواوي الأنجح..نجاح قوي لهواوي مع 100 مليون هاتف

هل سيتمكن HarmonyOS 4 من تحقيق النجاح في أسواق الهواتف الذكية الغربية؟

هذا سؤال صعب الإجابة عليه، من ناحية، تتمتع Huawei بسجل حافل من النجاح في الصين، ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم. من ناحية أخرى، تواجه هواوي Huawei عقوبات أمريكية قاسية تمنعها من الوصول إلى بعض المكونات والتكنولوجيا المهمة.

سيعتمد نجاح HarmonyOS 4 في أسواق الهواتف الذكية الغربية على عدد من العوامل، بما في ذلك:

• جودة النظام التشغيل نفسه.

• توافر التطبيقات.

• جهود التسويق والتوزيع من Huawei.

إذا تمكنت هواوي Huawei من تقديم نظام تشغيل متطور وسهل الاستخدام ومتوافق مع مجموعة واسعة من التطبيقات، فقد يكون لديها فرصة لتحقيق النجاح في أسواق الهواتف الذكية الغربية.

ومع ذلك، ستحتاج أيضًا إلى الاستثمار بكثافة في التسويق والتوزيع لجعل المستهلكين على دراية بنظام التشغيل الجديد وإقناعهم بالتبديل من نظام التشغيل Android أو iOS.