شيخ مشايخ قبائل سيناء: نشهد الآن تنمية غير مسبوقة

قال الشيخ عيسي الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء: “الحمد لله ربنا نصرنا على الإرهاب نحن والقوات المسلحة، وقضينا عليهم من شهر يناير الماضي”.

وأضاف الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولى”: “تنمية سيناء تدخل فى مجال تنمية غير مسبوقة وحقيقية، والقطيعة التي كانت سيناء فيها انتهت والأنفاق وصلت إليها، وعمل جيد جدا من التنمية”.

وتابع الشيخ عيسي الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء: “إنشاء الترع فتح المجال لأهالي سيناء لمن يريد التقدم لأخذ مشاريع زراعية بمثابة شركات، وبالتالي تم زيادة الرقعة الزراعية”.