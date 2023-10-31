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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض إذا ظهرت عليك دليل على نقص الحديد بالجسم

أعراض إذا ظهرت عليك
أعراض إذا ظهرت عليك دليل على نقص الحديد بالجسم

فقر الدم "الأنيميا" هو عدم كفاية كريات الدم الحمراء في الجسم، والأكثر شيوعاً هو فقر الدم الناجم عن نقص نسبة الحديد في الجسم، ونقص نسبة الهيموجلوبين في الدم، وقد يصاب بفقر الدم الجميع الكبار، وأيضا الصغار 

لذلك نستعرض لكم من خلال السطور التالية بعض الأعراض التي قد تظهر إذا كان هناك نقص في مستويات الحديد في الجسم وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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أعراض إذا ظهرت عليك دليل على نقص الحديد بالجسم

التعب والضعف: يعتبر التعب والضعف من أبرز الأعراض التي ترتبط بنقص الحديد، قد تشعر بالتعب والإرهاق حتى في الأنشطة اليومية البسيطة.

فقدان الشهية: قد تفقد الشهية وتشعر بعدم الرغبة في تناول الطعام. هذا قد يؤدي إلى فقدان الوزن غير المقصود.

ضيق التنفس: قد تشعر بضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس مع الأنشطة البسيطة بسبب انخفاض مستويات الحديد في الدم وتدني توريد الأكسجين للأنسجة.

الدوخة والدوار: قد تشعر بالدوخة المستمرة والدوار، وقد تصاب بالإغماء في بعض الحالات الشديدة.

ضعف الجهاز المناعي: يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى ضعف جهاز المناعة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.

الشعور بالبرودة: قد تكون أكثر حساسية للبرد وتشعر بالبرودة بشكل غير طبيعي.

التشنجات العضلية: يعاني بعض الأشخاص من تشنجات عضلية وآلام في العضلات نتيجة لنقص الحديد.

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض أو تشتبه في وجود نقص في مستويات الحديد في جسمك، فمن المهم استشارة الطبيب، يمكن للفحوصات الطبية المناسبة تحديد مستويات الحديد في الجسم وتشخيص وعلاج أي نقص في الحديد.

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