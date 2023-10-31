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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وداعا سامسونج و أوبو.. Honor تتصدر الهواتف الذكية في 2023

وداعا سامسونج و أوبو..
وداعا سامسونج و أوبو.. Honor تتصدر الهواتف ا

يشهد سوق الهواتف الذكية في الصين التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم تحولًا في المشهد، حيث تكشف التقارير الأخيرة عن الربع الثالث من العام 2023 عن رؤى مثيرة للاهتمام، حيث استعادت شركة Honor، التي كانت ذات يوم لاعباً بارزاً في السوق، الصدارة، لتشهد عودة قوية للعلامة التجارية، وتأتي كل من Vivo و Oppo في المركزين الثاني والثالث على التوالي، مما يزيد من حدة المنافسة.

تشير التقارير، التي تم الحصول عليها من خبراء حصة السوق Counterpoint و Canalys و IDC، إلى سيناريو قاتم إلى حد ما لسوق الهواتف الذكية في الصين للربع الثاني على التوالي، شهدت السوق انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3% ، يثير هذا الاتجاه تساؤلات حول استقرار السوق والعوامل المؤثرة على هذه التحولات.

 

Honor تعود إلى الصدارة في سوق الهواتف الذكية في الصين، تليها Vivo و Oppo

 

إن السباق للسيطرة من حيث الوحدات المباعة محتدم كما هو الحال دائمًا في الصين، حيث يتبادل المنافسون الثلاثة الأوائل المراكز بشكل متكرر.

صعدت Honor الآن إلى القمة، وحصلت على حصة سوقية تبلغ 18.3٪، وفقًا لـ Counterpoint. 
بالإضافة إلى ذلك، حققت نموًا في المبيعات بنسبة 3٪ على أساس سنوي. يُعزى هذا الصعود إلى الإطلاق الناجح لطرازات Honor 90 و Honor X50. بالإضافة إلى ذلك، حققت طرز Honor القابلة للطي، خاصة Honor Magic V2، أداءً استثنائيًا، حيث احتلت المرتبة الأولى بين جميع الطرز القابلة للطي في الربع الثالث من عام 2023 في الصين.

سجلت هواوي Huawei، التي كانت ذات يوم قوة مهيمنة، نموًا ملحوظًا بنسبة 37٪ على أساس سنوي ، يمكن أن يُعزى هذا الانتعاش إلى الاهتمام المتزايد بـ Huawei Mate 60 Pro وإعادة ظهور معالج Kirin التي تم تطويرها داخليًا. 


جعل انتعاش Huawei الشركة على بعد خطوة واحدة من Xiaomi، حيث تمتلك Xiaomi حصة سوقية تبلغ 14٪ بينما تمتلك Huawei حصة 12.9٪. أضاف هذا التحول تعقيدًا إلى المشهد التنافسي، حيث تسعى Huawei لاستعادة خسائرها.

من ناحية أخرى، واجهت Apple فترة صعبة، حيث واجهت انخفاضًا في المبيعات بنسبة مزدوجة، حدث هذا الانخفاض على الرغم من إطلاق سلسلة iPhone 15 التي طال انتظارها في الربع الثالث.


يعزو المحللون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، بما في ذلك تلبية الطلب على الطرز القديمة في الأرباع السابقة، وذلك بفضل تخفيضات الأسعار غير المتوقعة من قبل مختلف الأماكن. بالإضافة إلى ذلك، أثرت القيود الأولية على إمدادات سلسلة iPhone 15 على المبيعات خلال فترة إطلاقها.

يشير التوقعات العامة لسوق الهواتف الذكية في الصين إلى أنها قد تكون على وشك الوصول إلى مرحلة الانهيار، والمحللون متفائلون بشأن إمكانية التعافي في المستقبل القريب.
تجعل الديناميكيات المتطورة باستمرار لهذا السوق مجالًا مثيرًا للاهتمام للمشاهدة، حيث تتنافس العلامات التجارية على التفوق ويستمر الابتكار في تشكيل تفضيلات المستهلكين. 


لا يزال المستقبل غير مؤكد، لكن من الواضح أن سوق الهواتف الذكية في الصين بعيد كل البعد عن الثبات.

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