مدبولي: نفذنا 206 مشروعات تعليمية في شمال سيناء بـ2.7 مليار جنيه

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ البرامج والمشروعات التنموية في شمال سيناء تستهدف تحسين مستوى المعيشة لمواطنيها، وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عالمي بشمال سيناء الثلاثاء، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أنّه جرى تنفيذ 206 مشروعات في الخدمات التعليمية بتكلفة 2.7 مليار جنيه في شمال سيناء، ومن المخطط تنفيذ 19 مشروعًا حتى يونيو 2030 بتكلفة 8.7 مليار جنيه.

ولفت إلى أنّه يجري تنفيذ 10 مدارس و23 مجمعا ومعهدا أزهريا في شمال سيناء حاليًا، ومستشفى جامعي في العريش، وإحلال وإنشاء ورفع كفاءة 35 مدرسة ومعهد أزهري.

19 مشروعا في مجال الرعاية الصحية



ولفت إلى تنفيذ 19 مشروعًا في مجال الرعاية الصحية في المحافظة بـ937 مليون جنيه، ومخطط تنفيذ 19 مشروعًا بـ8.3 مليار جنيه، تتضمن إنشاء وتطوير 7 مستشفيات، وإنشاء 33 مركزل ووحدة صحية جديدة، و56 نقطة إسعاف.