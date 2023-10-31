يونيسف: وفيات الرضع نتيجة الجفاف في غزة تتصاعد.. وفقدان 940 طفلا

أفادت وكالة "رويترز| نقلا عن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن وفيات الرضع نتيجة الجفاف في غزة تشكل تهديدا متزايدا.

وأضاف المتحدث باسم يونيسف، أن هناك تقارير تفيد بفقدان 940 طفلا في قطاع غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي المتكرر على القطاع.

وعلى جانب آخر، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن محطتي إسعاف شمال غزة ومخازن الجمعية الرئيسية خرجت عن الخدمة نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني بحسب ماذكرت قناة “الشرق” أن أضرارا بالغة لحقت بغرفة عمليات الطوارئ ومستشفى القدس بسبب القصف الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن أضرارا بليغة وتدميرا جزئيا لحق بمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر للمستشفى.

يذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت من قبل أن المستشفى التركي تعرض لقصف عنيف من جانب الاحتلال الإسرائيلي.