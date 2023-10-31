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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء: نخطط لتنفيذ 19 مشروعا زراعيا في سيناء بـ55 مليار جنيه

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رؤية الدولة لتنمية شمال سيناء، موضحا أنها تتضمن تأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، لاستيعاب المزيد من السكان وتوفير فرص العمل.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي عالمي عقده بمدينة العريش اليوم الثلاثاء، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، أنه من المخطط تنفيذ 19 مشروعا زراعيا في سيناء بتكلفة إجمالية 55 مليار جنيه وذلك حتى عام 2030.

وأوضح أن محطة معالجة مصرف بحر البقر ستوفر مياه لاستصلاح 270 ألف فدان، ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة سوف تكفي لاستصلاح 50 ألف فدان.

وأشار إلى أنه يجري العمل على رفع كفاءة مأخذ ترعة الشيخ جابر بتكلفة 1.9 مليار جنيه، ونقل مياه محطة بحر البقر من ترعة الشيخ جابر بتكلفة 23.5 مليار جنيه لزراعة 270 ألف فدان، ومخطط إنشاء شبكات الري الأساسية والتغذية الكهربائية حتى رأس الأرض بإجمالي 45 مليار جنيه.

وأوضح أنه من المخطط حفر آبار مياه وشبكات ري وطرق داخلية للأراضي المخطط زراعتها، في منطقتي رفح والشيخ زويد بشمال سيناء بتكلفة 4.1 مليار جنيه.
 

مصطفى مدبولي

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