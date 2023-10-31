رئيس قبائل سيناء: نخوض مع الدولة معركة التنمية بعد انتصارنا على الإرهاب

أكد الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء، أن أهالي سيناء تخوض مع الدولة معركة التنمية بعد أن انتصرنا في معركة الإرهاب.

وأوضح خلال قناة إكسترا أن أرض سيناء ستظل مصرية ونرفض أي محاولة للمساس بها.

أكد اللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، أنّ رجال الجيش الثاني تربوا كسائر رجال القوات المسلحة على مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة، عاقدين العزم على حماية أرضه ومقدرات شعبه.

وأضاف قائد الجيش الثاني الميداني، في مؤتمر بشمال سيناء بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، بثته "القاهرة الإخبارية"، أنّ رجال الجيش الثاني الميداني خلال العشر السنوات الماضية مدعوما من القيادة العامة للقوات المسلحة ورجال الشرطة المدنية على قلب رجل واحد لمقاتلة الإرهاب الأسود بكل قوة وشجاعة حتى تغلبنا عليه وتم تطهير سيناء من دنس الإرهاب الأسود.

وأوضح أنّ الجيش الثاني الميداني أمّن الشركات المدنية المنفذة لمشروعات التنمية في سيناء.

ولفت إلى أنّ رجال الجيش الثاني الميداني مستعدون لبذل كل جهد لحماية الأمن القومي المصري من أي تهديد يواجهه في نطاق مسؤوليتهم.

وأوضح أنّ رجال الجيش الثاني الميداني يعملون على تطهير العبوات الناسفة التي وضعتها العناصر الإرهابية في بعض المناطق.