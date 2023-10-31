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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: مصر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار على المدنيين في غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنقاذ الأبرياء والمدنيين في غزة. 

و أضاف أن القول وبحسب الإدعاء الإسرائيلي بأن في غزة مسلحون ومدنيون، فالقانون الدولي لا يعترف بالمناطق المحتلة إلا للمدنيين، وغزة منطقة محتلة وفقا للقانون الدولي.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، أن كل ما يحدث في غزة لا يحدث ضد قوات نظامية، بل يحدث ضد مقاومة والتي يقرها القانون الدولى  كحق للدفاع الشرعي، فالمقاومة حق الشعوب جميعا، مشيرا: «التاريخ بالعالم لم يعرف مقاومة أو تحرك وطني هزموا، بل كل المستعمرين هم من يهزموا، فالمقاومة تنتصر دائما وتأخذ وقتها من القتال».

تابع: «مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار، وفتح فوري ومستدام بشكل متواصل لكل أنواع المساعدات للشعب الفلسطيني، وندعو كل المنظمات والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية منها منظمة الصحة العالمية وغيرها لمساندة فلسطين».
 

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