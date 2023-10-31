الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن أول قرارات مجلس إدارة النادي بشأن الفريق الأول لكرة القدم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، أن هناك إستقرار داخل إدارة نادي الزمالك على رحيل ثنائى الفريق .

وشدد المصدر على أن، إبراهيما نداي وسامسون أكنيولا الأقرب من الراحلين في يناير المقبل.

الزمالك يراوغ بشأن مستقبل أوسوريو

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن المجلس الحالي لم يتحدث عن مستقبل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وإنه مستمر في منصبه بشكل طبيعي.

وقال سالم في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: أحمد سليمان وحسين السيد هما المسئولين عن ملف كرة القدم، وسوف يعقدا جلسة مع الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة، ومنقدرش نقول هو هيكمل ولا هيمشي، لأن الموضوع لم يتم الحديث فيه من الأساس.

وتابع: الزمالك سيكون مختلف خلال الفترة المقبلة، وأن النادي لن يكون مادة للإعلام كل يوم مثلما حدث في الفترات الماضية والسنوات الأخيرة.

وأضاف: هدفنا اسعاد جماهير الزمالك وجعلهم فخورين بالنادي ومجلس ادارته الحالي.