اللوبي الإسرائيلي.. مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نيويورك يفضح هيئات أممية 

أعلن مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، اليوم الثلاثاء استقالته احتجاجا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في قطاع غزة.

وشدد مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أن "ما يحدث في غزة حالة إبادة جماعية"، لافتا إلى أن "هيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوبي الإسرائيلي"، موضحا أنّ "المشروع الاستعماري الأوروبي دخل مرحلة نهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية".

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء مجزرة مروعة في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع، أن الحصيلة الأولية للقصف الإسرائيلي 400 شهيد.

ويستمر العدوان الإسرائلي على قطاع غزة لليوم الخامس والعشرين، وسط توسيع الاجتياح البري من وسط وشمال غزة، وقد تمكنت مالقومة الغلسطينية من مواجهة العدوان وقتل جنديين وإصابة إثنين آخرين، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأ العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الجاري بتكثيف الاحتلال عدوانه بضربات جوية على مناطق القطاع، ردا على عملية المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة والتي أسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي والقبض على أكثر من 200 أسير.