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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الزقازيق: تعظيم الاستفادة من مصادر وخدمات بنك المعرفة

صدى البلد

استقبل الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث بمكتبه وفد من بنك المعرفة المصري ووحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات والذي ضم كلا من الدكتور حسن العشري ممثل المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات وأحمد عاطف ممثل بنك المعرفة المصري.

 

 

أكد إيهاب الببلاوى أن تقدم أي أمة مرهون بالعلم والمعرفة والثقافة ، مشيدأً بالجهود التى يقدمها بنك المعرفة المصري للباحثين ، فضلا عن دوره فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التحديات العالمية، بالإضافة إلى ربط بنك المعرفة المصري بأهداف ورؤية مصر ٢٠٣٠.

 

وأكدت الدكتورة نجلاء فتحى على أهمية بنك المعرفة المصري كأحد أهم المبادرات الرئاسية لدعم التعليم والبحث العلمي في مصر ،وأشارت إلى أن بنك المعرفة المصري يوفر كمًا هائلًا من المعلومات والبيانات في مختلف التخصصات العلمية، مما يساهم في تطوير البحث العلمي ورفع مستوى التعليم في مصر مشيدا بالجهود التي يبذلها القائمون على بنك المعرفة المصري، مؤكدةً على أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة للتعلم والتدريب.

كما أوضحت مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء الجامعى أن ورشة عمل اليوم جاءت في ضوء تنظيم جلسة تعريفية عن تعظيم الاستفادة من مصادر وخدمات بنك المعرفة المصرى بالتعاون بين وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصرى ووحدة المكتبة الرقمية بجامعة الزقازيق ، اليوم الثلاثاء ، والتى تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وتستهدف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين وطلاب الدراسات العليا بجميع الكليات ، وذلك بقاعة الندوات بمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بمبني رئاسة الجامعة.

من جانبه أشار الدكتور نبيل مصطفى مدير مركز تقنية المعلومات والاتصالات أن البرنامج التدريبي للورشة يتضمن عددًا من المحاور الهامة التي تتعلق بكل ما يخص بنك المعرفة المصري، حيث تم عرض خدمات وحدة المكتبة الرقمية بالجامعات، وقواعد النشر بالدوريات الأجنبية العالمية ، إلى جانب التعريف ببنك المعرفة وكيفية التسجيل على الموقع الخاص به.

الأعلى للجامعات البحث العلمي في مصر البحث العلمي التعليم والبحث العلمى التعليم فى مصر الدكتور خالد الدرندلى المجلس الاعلى للجامعات المبادرات الرئاسية بنك المعرفة المصري

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