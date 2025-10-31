مشاجرة داخل محطة وقود.. قائد سيارة نقل يهشم ميكروباص

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من تعدى قائد سيارة ربع نقل على قائد ميكروباص وإحداث تلفيات بسيارته لخلاف حول تعبئة وقود السيارة بإحدى محطات الوقود بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى تبلغ لقسم شرطة الواحات من (سائق ميكروباص، عامل "مصاب بسحجات وكدمات متفرقة") بتضررهما من تعدى قائد سيارة ربع نقل عليهما باستخدام عصا خشبية وإحداث إصابة الثانى وتلفيات بالميكروباص، إثر حدوث مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على أولوية تعبئة الوقود.

أمكن تحديد وضبط السيارة "بدون لوحات معدنية" وقائدها (عاطل)، وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.