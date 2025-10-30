الداخلية تداهم أوكار الكيف بأسيوط.. مقـ.تل عنصر خطر وضبط مخدرات بـ102 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة أسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة، محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات أبرزها “قتل عمد - اتجار مخدرات - اتجار سلاح نارى - سرقة بالإكراه - استعراض قوة” بنطاق محافظة أسيوط، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم أكثر من 581 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة “حشيش ، شابو ، هيدرو”، وأكثر من 85 ألف قرص مخدر، و65 قطعة سلاح نارى “20 بندقية آلية ، 30 بندقية خرطوش – 14 فرد خرطوش – طبنجة”.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 102 مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.