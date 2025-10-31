سلاح أبيض وذراع خشبية.. القبض على المتهم بالتعدي على سيدتين بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاحا أبيض ودرع خشبية والتعليق بقيامه بالتعدى على سيدتين بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدتين المشار إليهما ربتى منزل "مُصابتان بكدمات بالرأس"- مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبسؤالهما قررتا أنه بتاريخ 28 الجارى حدثت مُشادة كلامية بينهما والشخص الظاهر بمقطع الفيديو لخلافات سابقة بينهم، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليهما بالسب والضرب محدثاً إصابتهما المنوه عنها وقيامه بالتلويح بـ (درع خشبية وسلاح أبيض).

أمكن تحديد وضبط المشكو فـى حقه (سائق توك توك "له معلومات جنائية") والأداتين المستخدمتين فى التعدى.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.