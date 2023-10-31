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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القباج: ننظم عمليات توجيه التبرعات حتى تصل إلى قطاع غزة ويتم حوكمتها

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المعونات والمساعدات الإغاثية المقدمة إلى قطاع غزة بفلسطين من خلال المجهود الجوي عدد 57 طائرة  من17 دولة وعدد من المنظمات بإجمالى أوزان 1435 طن، وإجمالى المعونات البرية 3997 طن، وأن إجمالي الشاحنات 160، وأن عدد الأوزان التي تم تسليمها إلى قطاع غزة 2350 طن، وعدد الأوزان المتبقية 3082 طن.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدنى والموارد المائية والري والشباب والرياضة والصحة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدول والمنظمات التي تم تسليم الشحنات الخاصة بها إلي الهلال الأحمر الفلسطيني (فنزويلا، البرازيل، الكويت، الهند، وتركيا، وتونس، والإمارات، وقطر)، والمنظمات هي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر المصرى، والصليب الأحمر.

و أضافت : "نناشد الجمعيات الأهلية، مسألة التبرعات التي تجرى على الساحة المصرية حاليا محمودة وأمر إيجابي، لكن يجب أن تنظم حتى تذهب لمستحقيها، ننظم عمليات توجيه التبرعات حتى تصل إلى قطاع غزة ويتم حوكمتها".
 

الازمات فلسطين وزيرة التضامن الإجتماعى التحالف الوطني للعمل الأهلي

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