بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن التهجير القسري لسكان قطاع غزة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تعارض التهجير القسري لسكان قطاع غزة.

جاءت تصريحات دوجاريك، ردا على طلب للتعليق على الأنباء التي تفيد بأن إسرائيل لديها خطة لتهجير سكان قطاع غزة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال دوجاريك: "نحن نعارض بوضوح النقل الجماعي القسري للاشخاص”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، دخول 66 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال كيربي: ”نواصل الضغط من أجل استئناف الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه وتوصيل الوقود… سيكون وضع الوقود حرجا، وبالتأكيد في الساعات والأيام المقبلة مع نفاد المخزونات الحالية”.

وأضاف: “نوضح أننا لن ندعم أي ترحيل قسري للفلسطينيين خارج غزة”.