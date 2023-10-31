400 مصاب وشهيد.. أحمد موسى ينفعل بعد جرائم إسرائيل في مخيم جنين

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومخيم جنين، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل على إبادة الشعب الفلسطيني.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك ١٠٠ شهيد و٣٠٠ مصاب حتى الأمن جراء العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، متابعا أن المجازر مستمرة ، وما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر المستهدفة من مجازر قطاع غزة، ومصر لن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني لقطاع غزة، مستدركا أن مصر تواجه تحديات كبيرة ولابد من الدعم الشعبي.