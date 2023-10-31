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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصف إسرائيلي على مخيم جنين واستهداف للمدنيين الفلسطينيين

غزة
غزة

عرضت فضائية “ القاهرة الإخبارية”، تقريرا يرصد استمرار القصف الإسرائيلي على مخيم جنين واستهداف المدنيين الفلسطينيين.

 

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وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال  تواصل الانتهاكات في الضفة الغربية، بالتزامن مع العمليات العسكرية الوحشية للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. 

 

وتابع التقرير أن  قوات الاحتلال مدعومة بأكثر من 100 مركبة عسكرية وجرافتين وطائرة استطلاع مسيرة قاموا باستهداف مخيم خنين.

 

وأكمل التقرير أن  قوات  الاحتلال اقتتحمت  المدينة من محاور عدة وحاصرت محيط مستشفى ابن سينا في إصرار واضح لجيش الاحتلال على استهداف المنشآت الطبية. 

 

ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال تستخدم  جرافات وآليات عسكرية وقناصة فوق أسطح المنازل لاستهداف المدنيين .

 

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