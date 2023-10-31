“دعوا غزة تعيش”.. متظاهرون يقاطعون كلمة بلينكن في مجلس الشيوخ الأمريكي|شاهد

تمت مقاطعة الكلمة الافتتاحية لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في جلسة استماع للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بشكل متكرر من قبل المتظاهرين المطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

في غضون دقائق من حديثه، قاطع بلينكن رجل وهو يصرخ “وقف إطلاق النار الآن وأنقذوا أطفال غزة”.

وفي وقت لاحق، قاطع أربعة متظاهرين منفردين آخرين ومجموعة أخرى من المتظاهرين بلينكن، وهم يهتفون: “من فلسطين إلى المكسيك، يجب أن تسقط جميع الجدران! دعوا غزة تعيش!”.

كان هناك متظاهرون آخرون في الجمهور بأيديهم، مطلية باللون الأحمر في الهواء.