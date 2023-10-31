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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال عنايت: سيناء لن تكون وطنا لأحد سوى المصريين..فيديو

جمال عنايت
جمال عنايت

أكد الإعلامي جمال عنايت، أن سيناء لن تكون وطنا لأحد سوى للمصريين، وبشكل واضح، لن نتنازل عن حبة رمل واحدة من سيناء".

 

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وقال جمال عنايت  عبر قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"  سيناء كانت مركز الحدث اليوم، حيث إن الرسائل التي صدرت اليوم، سواء من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أو الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات كانت واضحة تردد صداها في مختلف أنحاء العالم.

 

وأضاف جمال عنايت:"المسألة واضحة، قد يسأل البعض عن هذا التأكيد والتركيز على هذا الأمر، لأن المحاولات كانت ومازالت مستمرة فيما يسمى التهجير والتوطين والوطن البديل، لكنه لم يحدث".

عناية جمال عنايت سيناء مصر اخبار التوك شو

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