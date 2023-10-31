جمعية مجاهدي سيناء: مصر دفعت ثمنا كبيرا لهذه الأرض من أرواح الشهداء

قال الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن موقف الرئيس السيسي وشعب مصر هو موقف وطني، مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية لن يسمح بالتفريط في حبة رمل من أرض سيناء.

وأضاف عبد الله جهامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية " الحياة"، أن مصر دفعت ثمن كبير للغاية لأجل سيناء، من أرواح الشهداء، لافتاً إلى أن سيناء غالية على جميع الشعب المصري.



وتابع رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن أول خطوات التنمية هي التنمية البشرية، مشيراً إلى أنه إذا تمت تنمية سيناء تنمية حقيقية، سوف تصبح قاطرة التنمية إلى مصر.

القوات المسلحة والشرطة بذلوا جهودا كبيرة من أجل سيناء

وفي سياق متصل، أشار شيخ مشايخ قبائل سيناء إلى، أن القوات المسلحة والشرطة بذلوا جهودا كبيرة من أجل سيناء، لافتاً إلى أن التجمعات سكنية التي سوف يتم بناؤها ستكون كاملة، حيث تضم المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية.



وتوجه شيخ مشايخ قبائل سيناء، برسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "كل الشكر و التقدير لك، وأحسبنا جنود أمام سيادتك، لو واحد حاول يمس شعره منك، هنقطع أيده، وكلنا خلفك".



وتابع شيخ مشايخ قبائل سيناء، قائلا:" سيناء أسمها أم الشهداء، و لا يوجد بيت في مصر إلا و له شهيد بها".