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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشيخ عيسى الخرافين: سيناء اسمها أم الشهداء.. وكلنا جنود خلف الرئيس السيسي

الشيخ عيسى الخرافين
الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء

قال الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن زيارة رئيس الوزراء اليوم للعريش بـ سيناء كانت زيارة جيدة للغاية، مؤكداُ أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، شرح اليوم المراحل التنموية في سيناء، وأنه سوف يتم البدء في المرحلة الثانية في التنمية بسيناء.

 

 شيخ مشايخ قبائل سيناء: القوات المسلحة والشرطة بذلوا جهدا كبيرة من أجل سيناء


وأضاف عيسى الخرافين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن تكلفة المرحلة الثانية في التنمية بـ سيناء 360 مليارا، معلقاً: "أن أبناء سيناء لا ينقصهم إلا أن يرجعوا لأراضيهم ويزرعوا بها، ويسكنوا في التجمعات التنموية والحضارية التي تحدث عنهم رئيس الوزراء".

رسالة شيخ مشايخ قبائل سيناء  إلى أبناء سيناء


وأشار شيخ مشايخ قبائل سيناء إلى، أن القوات المسلحة والشرطة بذلوا جهودا كبيرة من أجل سيناء، لافتاً إلى أن التجمعات سكنية التي سوف يتم بناؤها ستكون كاملة، حيث  تضم المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية.


وتوجه شيخ مشايخ قبائل سيناء، برسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "كل الشكر و التقدير لك، وأحسبنا جنود أمام سيادتك، لو واحد حاول يمس شعره منك، هنقطع أيده، وكلنا خلفك".


وتابع شيخ مشايخ قبائل سيناء، قائلا:" سيناء أسمها أم الشهداء، و لا يوجد بيت في مصر إلا و له شهيد بها".

 

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