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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع موقف مبادرات خفض أسعار السلع الغذائية بالمراكز

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع متابعة مبادرات خفض أسعار السلع الغذائية، وذلك بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز.

فرص عمل للأطباء البيطريين بالداخلة والفرافرة في الوادي الجديد

وشدد الزملوط على التوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية بكافة المدن والقرى، وذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس الوزراء بإطلاق مبادرات خفض الأسعار؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين وللحد من ارتفاع الأسعار، موجهًا بما يلي :

 

عرض موقف مشروعات الصوب الزراعية ومدى التزامها بطرح الإنتاج بالأسواق الداخلية بأسعار مخفضة، وإلغاء المزايا الممنوحة لأصحابها حال عدم الالتزام

قيام الوحدات القروية بتوفير السلع التموينية من الشركة المصرية لتجارة الجملة و طرحها بنفس الأسعار من خلال منافذ القرى تيسيرًا على المواطنين.

توفير منافذ متنقلة بالأحياء النائية بأطراف المدن

عرض تقرير دوري عن جهود أفضل القرى والمدن في توفير السلع المخفضة.

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فرص عمل للأطباء البيطريين بالداخلة والفرافرة في الوادي الجديد

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