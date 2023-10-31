نقف مع رئيسنا.. أحد مشايخ سيناء: أرضنا خصبة لاستغلالها بمشروعات زراعية كبرى

علق عارف العكور أحد مشايخ سيناء، على زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى شمال سيناء وزيارته لمعبر رفح وتفقد المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة .

وقال عارف العكور، أحد مشايخ سيناء، في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" سيناء أرض خصبة، حيث يمكن استغلالها في الزراعة لإنتاج محاصيل يمكن تصديرها وإدخال عملة صعبة للبلد".

وأضاف عارف العكور:" نحن امام مرحلة جديدة، من خلال تعمير سيناء، مشيرًا أن أبناء سيناء مصريون ولا بد من مشاركتهم في تنمية البلد.

وتابع عارف العكور بأن أرض سيناء لها طبيعة جغرافية خاصة، ونحن تحت راية القيادة المصرية، مطالبًا بأن تتم زراعتها بواسطة أولادها، مضيفا:" نحن على عهدنا لحماية أراضينا ونقف مع الرئيس السيسي وقواتنا المسلحة".

وأضاف العكور، أن سيناء غالية عند المصريين، بسبب الأرواح التي راحت على أرضها ليس في حرب أكتوبر فقط، بل على مر التاريخ من الهكسوس حتى وقتنا هذا.